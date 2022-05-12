Украина предупредила: страны, купившие у России украинское зерно, будут соучастниками мародерства

Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия России по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев, и предупреждает, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках. Воровство продовольственных ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства... Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастниками этого преступления", - сказано в нем.

По информации украинского правительства, российские оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тысяч тонн зерна на сумму более 100 миллионов долларов. В частности, практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

Отмечается, что воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства, в том числе предложение Министерства сельского хозяйства РФ отложить введение в действие федеральной государственной информационной системы отслеживания происхождения зерна и товаров переработки зерна на 1 год.

"Введение ФГИС "Зерно", разработанной российским "Центром агроаналитики", имело целью установление контроля за использованием пищевых ресурсов на территории РФ, но в связи с военной агрессией России против Украины уже разработанная система стала нежелательной для РФ с учетом необходимости учета незаконно вывозимого зерна с территории Украины", - поясняет МИД.

Ведомство подчеркивает, что преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, нарушающих, в частности, основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – гарантирование продовольственной безопасности и преодоления голода.

"Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях. Требуем от России прекратить кражу зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов", - говорится в заявлении.

Международное же сообщество МИД призвал усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Источник фото: ua.depositphotos.com