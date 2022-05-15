Зеленский: Поддержка Украины оружием - это работа на недопущение глобального голода

Президент Владимир Зеленский отмечает, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать и как содействие продовольственной безопасности в мире. Об этом он сказал в своем последнем обращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Один из вопросов, которым занимаюсь фактически ежедневно – это продовольственная безопасность. Все большее число стран мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода", - сказал президент.

По словам главы украинского государства, этот аспект является еще одним стимулом для антивоенной коалиции действовать более решительно вместе.

"Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", - указал Зеленский.

Он также отметил, что благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона "то же, что сейчас происходит на Харьковщине".

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и из украинского моря", - выразил уверенность украинский президент.

Напомним, что ранее Зеленский также выступил и с инициативой о создании организации стран-экспортеров зерна. Накануне ее развил, выступив на конференции министров сельского хозяйства стран "Большой семерки" в немецком Штутгарте глава украинского Министерства аграрной политики Николай Сольский, указав функции такой возможной организации и ее вероятный состав.

Отметим при этом, что в ООН уже многократно акцентировали внимание на угрозе глобального голода из-за захвата Россией большей части украинского морского побережья и акватории, а также заблокированного из-за агрессии РФ прохода судов в оставшиеся порты, крупнейший из которых - Одесский.