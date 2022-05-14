Украина хочет создания организации стран-экспортеров зерна: в МинАПК назвали возможные страны-участницы

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отмечает, что возможное создание организации стран-экспортеров зерновых культур поспособствовало бы развитию свободной торговли в мире.

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Об этом он заявил накануне в ходе встречи с министром сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольствия Великобритании Викторией Прентис, передает пресс-служба украинского ведомства.

"Мы рассматриваем вариант работы организации стран-экспортеров зерна с участием таких стран как Украина, страны Евросоюза, США, Австралия, Аргентина, Бразилия и Великобритания. Зерновой ОПЕК будет координировать потребности и производственную способности в отношении зерновых и будет способствовать развитию свободной торговли", – отметил Сольский.

В свою очередь реакция Прентис на инициативу не приводится. Отмечается лишь, что она выразила свою поддержку Украине и осудила действия российских оккупантов, грабящих украинских аграриев на востоке и юге страны.

При этом о необходимости создания упомянутой организации Сольский заявил накануне и на открытии конференции министров сельского хозяйства стран "Большой семерки" в немецком Штутгарте.

"Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет мировой продовольственный кризис и рост инфляции", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что подорожание стоимости зерновых влечет за собой автоматическое увеличение цен на другие базовые продовольственные продукты по всему миру – хлеб, молочную продукцию, мясо и яйца. Особенно критической эта ситуация будет для стран Азии и Африки, население которых тратит на еду до 40% от своих общих расходов.

Следствием этого, как указал Сольский, может стать внутриполитическая нестабильность и вероятность вспышки конфликтов, а также массовая миграция в более развитые страны.

В связи с этим он и предложил своим коллегам обсудить создание влиятельной организации основных стран-поставщиков зерновых, которая бы реагировала на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности, в том числе со стороны России.

Украина, по словам чиновника, видит среди основных принципов деятельности этой организации, в частности, установление предельных объемов экспорта зерновых для стабилизации цен и прогнозируемости рынка, а также разработка механизма для направления чрезмерных остатков сельхозпродукции на нужды "зеленого" сектора экономики.

Кроме того, такая организация должна бы бы вводить совместные ограничительные меры в отношении недружественных действий импортеров продовольствия (особенно это касается заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки). При этом остатки зерна, законтрактованные третьими странами, отметил Сольский, должны храниться в значительной степени в странах-производителях.

"В ближайшие дни министры сельского хозяйства G7 должны наработать общие устойчивые решения, которые позволят обеспечить глобальную продовольственную безопасность и создать стабильную экономическую основу для фермеров", - подытоживают в Минагрополитики.

В свою очередь, на брифинге с немецким министром Джемом Оздемиром украинский чиновник также заявил, что решить проблему с заблокированным украинским экспортом сельхозпродукции продукции можно только радикальным способом - путем деблокирования украинских портов.

"Мы обсудили, что будет в этом году, учитывая возможность затягивания войны. Разрешить ситуацию можно только радикальным способом - например, путем деблокады украинских портов. Но эта ситуация зависит не только от Украины и ее партнеров. Поэтому одновременно нужно пробовать все варианты, в частности, упрощать процедуры и находить новые логистические возможности", – отметил Сольский.

По словам главы министерства, в связи с этим Украине необходима постоянная коммуникация и готовность стран "Большой семерки" быстро реагировать на все вызовы.

"Аргумент для другой стороны, что ваши действия провоцируют голод, в нормальной ситуации воспринимался бы. Но вы говорите со стороной, ежедневно убивающей сотни людей. Если им не важна жизнь людей, то голод тоже не важен для них. За эту войну платят все жители планеты. Если вы живете далеко и приобретаете продукты каждый день дороже, – это плата за войну. И каждый день вы будете платить больше и больше", – подчеркнул он.

Сольский указал, что сейчас главное — изучить альтернативные транспортные маршруты для украинского зерна: по суше, по железной дороге или по Дунаю.

В свою очередь Оздемир отметил, что план действий Европейской комиссии ныне предусматривает различные мероприятия по первичному экспорту 20 млн тонн зерна по суше из Украины в течение следующих трех месяцев. При этом он добавил, что и "Одесский порт должен быть защищен, он не должен пасть".

Напомним, что инициативу о создании организации стран-экспортеров зерна высказал в ходе видео-конференции с представителями G7 украинский президент Владимир Зеленский еще 8 мая. Тогда он сообщил, что детали такого предложения Украина "готова предоставить на рабочем уровне".