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Категория
Агро
Дата публикации

ЕС планирует наращивать экспорт продовольствия из Украины сухопутными маршрутами

ЕС планирует наращивать экспорт продовольствия из Украины сухопутными маршрутами
ЕС и Украина прилагают все усилия, чтобы продолжить экспорт агропродукции

Европейский Союз завершает разработку плана содействия наземному экспорту украинских запасов пищевых продуктов, пока порты Украины заблокированы.

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Об этом пишет Bloomberg.

Еврокомиссия рассмотрит в среду стратегию, касающуюся технических и бюрократических инициатив по ускорению поставок растительных масел, кукурузы и пшеницы.

Стратегия будет касаться технических вопросов по ускорению поставок основных экспортных товаров Украины. Сейчас эта продукция из-за российской морской блокады не может выехать из страны.

Еврокомиссия обеспокоена узкими местами в логистике, которые могут помешать использованию альтернативных наземных маршрутов через соседние страны. Пробелы в инфраструктуре могут препятствовать экспорту.

ЕС и Украина прилагают все усилия, чтобы найти решение к лету, поскольку Киеву необходимо вывезти как минимум 25 миллионов тонн зерна, застрявших в стране, к началу сбора урожая.

Напомним, 28 апреля в румынском порту Констанца было загружено украинским зерном первое судно: корабль Unity N под флагом Маршалловых островов был отправлен с грузом кукурузы в Испанию.

Также с 6 мая на постоянной основе заработал поезд, который будет доставлять украинскую кукурузу в Австрию: первые 25 вагонов-хопперов уже добрались к заказчику.

Автор:
Светлана Манько