ЄС планує нарощувати експорт продовольства з України сухопутними маршрутами

Європейський Союз завершує розробку плану сприяння наземному експорту українських запасів харчових продуктів, доки порти України заблоковані.

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Про це пише Bloomberg.

Єврокомісія розгляне у середу стратегію, що стосується технічних та бюрократичних ініціатив щодо прискорення постачання рослинних олій, кукурудзи та пшениці.

Стратегія стосуватиметься технічних питань щодо прискорення постачання основних експортних товарів України. Наразі ця продукція через російську морську блокаду не може виїхати з країни.

Єврокомісія стурбована вузькими місцями у логістиці, які можуть завадити використанню альтернативних наземних маршрутів через сусідні країни. Прогалини в інфраструктурі можуть перешкоджати експорту.

ЄС і Україна докладають усіх зусиль, щоб знайти рішення до літа, оскільки Києву необхідно вивезти щонайменше 25 мільйонів тонн зерна, що застрягли в країні, до початку збирання врожаю.

Нагадаємо, 28 квітня у румунському порту Констанца було завантажено українським зерном перше судно: корабель Unity N під прапором Маршаллових островів було відправлено з вантажем кукурудзи до Іспанії.

Також з 6 травня на постійній основі запрацював поїзд, який доставлятиме українську кукурудзу до Австрії: перші 25 вагонів-хоперів уже дісталися замовника.