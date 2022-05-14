Планировавшая экспортировать 10 млн тонн пшеницы Индия запретила ее вывоз: каковы причины

Индия 14 мая запретила экспорт пшеницы, в том числе из-за ожидаемого сокращения производства вследствие сильной жары, передает Reuters. Кроме того, рост цен на продукты питания и энергоносители в Индии в апреле подтолкнул розничную инфляцию в этой стране к восьмилетнему максимуму.

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В частности, цены на пшеницу в Индии ныне выросли до рекордно высокого уровня - на некоторых спотовых рынках до 25 тысяч рупий (323 доллара США) за тонну при установленной государством минимальной закупочной цене в 20 150 рупий.

Отмечается, что решение об ограничении экспорта пшеницы были принято спустя лишь через несколько дней после того, как Индия объявила о планах осуществить в этом году рекордные поставки в объеме 10 миллионов тонн.

При этом индийское правительство заявило, что по-прежнему будет позволять экспорт по существующим аккредитивам, а также в те страны, которые запрашивают поставки "для удовлетворения своих потребностей в продовольственной безопасности".

Как пишет информагентство, резкое и внезапное повышение температуры в середине марта означает, что размер урожая может быть меньше, чем ожидалось, и составит около 100 миллионов тонн или даже меньше.

При этом еще в середине февраля правительство заявляо, что Индия собирается собрать рекордно высокие 111,32 млн тонн зерна по сравнению с 109,59 млн тонн в предыдущем году.

Запрет может поднять мировые цены до новых пиков и ударить по бедным слоям населения в странах Азии и Африки: мировые покупатели ранеее рассчитывали на поставки из Индии, являющейся вторым по величине производителем пшеницы в мире, после того, как экспорт из Черноморского региона резко упал вследствие вторжения России в Украину в конце февраля.

Отмечается, что в прошедшем финансовом году (апрель 2021 - март 2022 года) Индия, в том числе воспользовавшись ростом мировых цен на пшеницу из-за вторжения РФ в Украину, экспортировала рекордные 7 миллионов тонн пшеницы, что более чем на 250% больше, чем в предыдущем году.

Напомним при этом, что, по данным СМИ, Европейский союз сейчас завершает разработку плана содействия наземному экспорту украинских запасов пищевых продуктов, пока порты Украины заблокированы из-за российского военного вторжения.

При этом, как пояснял недавно министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, направление экспорта зерновых через порты Румынии уже летом может стать проблематичным из-за их загруженности агропродукцией из соседних стран, в частности Венгрии и Сербии, власти которых не удастся убедить в приоритетности поставок из Украины.

При этом вопрос обеспечения экспорта украинского зерна является крайне важным для обеспечения продовольственной безопасности в мире, особенно для стран Северной Африки и Ближнего Востока: еще в марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в связи с этим об угрозе глобального голода.

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