Украинский министр объяснил, почему экспорт зерна через порты Румынии летом станет проблемой

Украина в апреле экспортировала 1,09 миллиона тонн зерна, преимущественно через румынские порты, поскольку украинские остаются заблокированными из-за российской агрессии. Об этом сообщил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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"За апрель мы перевезли больше, чем я ожидал - 1,09 миллиона тонн. Это произошло за счет подходов: ни у МинАПК, ни у Мининфраструктуры не было желания централизовать, монополизировать или другим образом усложнить рынок вывоза зерна из Украины, мы максимально поощряли бизнес заниматься этим вопросом - брать баржи, брать вагоны, по упрощенной процедуре оформлять землю", - отметил он.

По словам чиновника, ранее Украина вывозила 5 миллионов тонн зерна в месяц, в основном через свои черноморские порты, однако в марте, то есть, после начала войны, в целом было вывезено лишь около 200 тысяч тонн.

"Наибольшую динамику мы видим по Румынии, и мы благодарны румынской стороне. Мы с той стороны видим тоже интерес и понимание", - добавил Сольский.

В то же время уже сейчас, по его словам, есть определенные сложности с румынскими портами, а именно с возвращением вагонов оттуда, поскольку их там скопилось много, и они все ждут выгрузку. Однако летом, как пояснил министр, экспорт зерна таким путем станет действительно проблематичным из-за загруженности румынских портов продукцией из соседних стран.

"Нужно понимать, что через два месяца пойдет румынская пшеница, ячмень озимый пойдет, болгарская, сербская, венгерская от местных фермеров. Очевидно, там будет сильная конкуренция, которая усложнит возможности двигаться в этом направлении. Мы не сможем попросить власти этих стран, чтобы местных отставили в сторону, а обслуживали только нас. Это [сейчас] конец сезона, порты малозагружены, и это нам помогает. Летом начнутся нюансы с румынским направлением именно из-за этого", - пояснил он.

В отношении же влияния блокировки украинских портов на продовольственную безопасность в мире Сольский отметил, что пока ее последствия "мы еще не до конца почувствовали", поскольку у стран есть соответствующие резервы.

"У стран Северной Африки и Ближнего востока есть запасы по зерну, но значительная часть их ориентирована до нового урожая. Тут есть такая условная надежда, что что-то чере- два-три-четыре месяца поменяется. Но я глубоко убежден, что если эти страны не увидят большого потока зерна нового урожая из украинских портов с конца июля, там уже начнутся настроения, подобные панике, потому что для них это будет критично", - отметил он.

По оценке чиновника, дефицит украинского зерна окажет глобальное влияние, и уже отражается на всех продуктах питания во всех странах мира, однако поскольку сейчас только конец сезона, он ощущается еще не так сильно.

Напомним, что 28 апреля в румынском порту Констанца было загружено украинским зерном первое судно: корабль Unity N под флагом Маршалловых островов был отправлен с грузом кукурузы в Испанию.

Источник фото: ua.depositphotos.com