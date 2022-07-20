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Литва додатково передасть Україні бронетранспортери та просить НАТО організувати навчання ЗСУ
Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді бронетранспортерів М113 та М577, а також боєприпасів, необхідних для підготовки резерву.
Як повідомляє Міністерство оборони Литви, про це оголосив міністр Арвідас Анушаускас під час засідання Координаційної групи НАТО з надання військової допомоги Україні, яке відбулося 20 липня.
За словами глави відомства, завдяки постачанням М113 ця бронемашина вже стає значною частиною Збройних сил України, і Литва робить у це істотний внесок.
Міністр також звернув увагу на важливу роль країн, які підтримують Україну, в організації навчання українських військових, наголосивши, що Литва пропонує організувати військову підготовку різного спектру для Збройних сил України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна визначила основні потреби в курсах, і литовська армія готова на них відгукнутися. Наразі є запит на підготовку військової поліції та фахівців з розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабному навчанню українських кадрів у Великій Британії, направляючи туди інструкторів", - повідомив Анушаускас.
Досі литовська військова підтримка України включала системи ППО Stinger, протитанкові засоби, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, вищезгадані бронетранспортери M1, вантажні авто та позашляховики.
Крім того, нагадаємо, що Литва передала безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, гроші на який зібрали громадяни, але який виробник вирішив передати безкоштовно.
Джерело фото: ua.depositphotos.com