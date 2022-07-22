Российская армия вряд ли сможет занять значительные позиции в ближайшие недели - ISW

Российские войска по состоянию на 21 июля израсходовали до 55-60% довоенного запаса высокоточных ракет. Согласно оценкам Института изучения войны (ISW), нынешний оперативный темп армии РФ заметно не отличается от того, что был во время официально объявленной оперативной паузы с 7 по 16 июля.

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Представитель ГУР Вадим Скибитский уточнил, что к этим высокоточным ракетам относятся комплексы Х-101, Х-555, "Искандер" и "Калибр", которые российские войска используют реже, отчасти из-за влияния западных санкций на наличие необходимых компоненты для высокоточных систем.

В то же время украинские силы недавно получили приток западных высокоточных систем, таких как HIMARS, которые они используют с более решительным эффектом, чем русские с их высокоточными системами.

"Российские силы, вероятно, продолжат использовать свои резервы советских систем вооружений меньшей точности, но решительность этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS, вероятно, останется ограниченной", - говорится в сообщении.

В ISW также отметили, что группировка российских войск северо-западнее Славянска нанесла меньше наземных ударов вдоль границы Харьковско-Донецкой области, чем во время официальной оперативной паузы с 7 по 16 июля.

"В течение всего этого периода российские войска продолжали наносить небольшие удары северо-западнее Славянска и в районе Северска и Бахмута, не захватив решающее основание. С 16 июля российские войска продолжали локальные атаки восточнее Сиверска, а также восточнее и южнее Бахмута. По состоянию на 21 июля они не добились значительных территориальных успехов в этих районах", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ISW, отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута говорит о том, российское наступление, вероятно, завершится без захвата Славянска или Бахмута.

Напомним, как сообщили в Генштабе, армия РФ пытается осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако Вооруженные силы Украины принудили к бегству оккупантов.