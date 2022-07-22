Російська армія навряд чи зможе зайняти значні позиції найближчими тижнями - ISW

Російські війська станом на 21 липня витратили до 55-60% довоєнного запасу високоточних ракет. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), нинішній оперативний темп армії РФ помітно не відрізняється від того, що був під час офіційно оголошеної оперативної паузи з 7 по 16 липня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Представник ГУР Вадим Скібітський уточнив, що до цих високоточних ракет належать комплекси Х-101, Х-555, "Іскандер" та "Калібр", які російські війська використовують рідше, частково через вплив західних санкцій на наявність необхідних компонентів для високоточних систем.

Водночас українські сили нещодавно отримали поставку західних високоточних систем, таких як HIMARS, які вони використовують із більш рішучим ефектом, ніж росіяни з їхніми високоточними системами.

"Російські сили, ймовірно, продовжать використовувати свої резерви радянських систем озброєнь меншої точності, але рішучість цих ударів у порівнянні з ударами українських HIMARS, ймовірно, залишиться обмеженою", - йдеться у повідомленні.

В ISW також зазначили, що угруповання російських військ на північний захід від Слов'янська завдало менше наземних ударів уздовж кордону Харківсько-Донецької області, ніж під час офіційної оперативної паузи з 7 по 16 липня.

"Протягом усього цього періоду російські війська продовжували завдавати невеликих ударів на північний захід від Слов'янська і в районі Сіверська і Бахмута, не захопивши вирішальну основу. З 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверска, а також на схід і на південь від Бахмута. Станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних успіхів у цих районах.", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в ISW, відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська та Бахмута говорить про те, що російський наступ, ймовірно, завершиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, армія РФ намагається здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області, проте Збройні сили України змусили до втечі окупантів.