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Оккупанты обстреляли Сумскую область из САУ и минометов
Российские военные течение дня 21 июля несколько раз открывали огонь по приграничным громадам Сумской области, сообщил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
После 14:00 россияне открывали огонь из САУ по Белопольской громаде, зафиксировали 11 попаданий. Так же враг вел огонь из миномета.
В 17:00 Зноб-Новгородская громада попала под удар, россияне также вели огнь из миномета, зафиксировали 10 попаданий. В 19:00 захватчики начали вести огонь из минометов и артиллерии по территории Шалигинского ландшафтного заказника.
"К счастью – без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам", — добавил Живицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее целью россиян в Сумской стали помещения Шалыгинского лесничества, а также сельский общественный туалет и церковь в Эсманьской громаде. Тогда в результате повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сгорели 2 служебных автомобиля. Один местный житель получил ранение осколком вражеского боеприпаса, мужчина в больнице.
Отметим, что жителей Сумской области призывают эвакуироваться. Такая просьба связана с угрозой ракетных ударов со стороны России.