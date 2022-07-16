Мешканців Сумської області закликають евакуюватись

Прохання про евакуацію пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив у Facebook Білопільський міський голова Юрій Зарко.

Мова йдеться про мешканців Сум та Білопілля.

"Шановні білопільці! Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!", - написав він.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область.