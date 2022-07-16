- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Мешканців Сумської області закликають евакуюватись
Прохання про евакуацію пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив у Facebook Білопільський міський голова Юрій Зарко.
Мова йдеться про мешканців Сум та Білопілля.
"Шановні білопільці! Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!", - написав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область.