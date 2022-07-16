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Жителей Сумской области призывают эвакуироваться

Жителей Сумской области призывают эвакуироваться
Украина. Фото: Aris Messinis

Просьба об эвакуации связана с угрозой ракетных ударов со стороны России.

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Об этом сообщил в Facebook Белопольский городской голова Юрий Зарко.

Речь идет о жителях Сум и Белополья.

"Уважаемые белопольцы! Похоже, что нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам у села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть малые дети! Берегите себя!", - написал он.

Напомним, что кафиры продолжают обстреливать Николаев и область.