В Херсонской области оккупанты заявили о "принудительном выдворении" за неповиновение

Террор в Херсонской области со стороны оккупационных властей усиливается. За нарушение так называемых "указов" оккупационных властей жителям угрожают "выдворить" их за пределы области.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Террор на Херсонщине со стороны оккупационных властей усиливается, приобретая формы еще и документального его оформления", - заявил он и опубликовал новый указ так называемой оккупационной власти.

Согласно "указу", принудительное "выдворение" грозит, в частности, тем, кто препятствует "работе" оккупационных властей, за "дискредитацию органов власти", внешней политики России и многое другое.

Особым цинизмом является санкция за нарушение этого "указа" – выдворение за территорию области.

"Это при том, что из-за проводимой орками политики, большинство населения, которое осталось, крайне ограничено в возможности эвакуации или же вообще не имеет такой возможности", - отметил Соболевский.

Он подчеркнул, что херсонцы – это не жители РФ, большинство из которых многолетняя системная промывка мозгов превратила в зомби.

"Поэтому нашим людям эта история 100% "не зайдет"", – убежден Собалевский.

Отметим, Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по оперативному расследованию для недопущения организации и проведения незаконных референдумов на временно оккупированных территориях и призвала граждан Украины, которые там проживают, не участвовать в псевдореферендумах .