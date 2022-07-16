В Херсоне россияне убили мать и маленькую дочь, - Офис Генерального прокурора

По состоянию на утро 16 июля 2022 более 1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

15 июля в г. Херсоне военнослужащими РФ убита мать и ее малолетняя дочь.

Стало известно еще о троих детях, которые 14 июля получили ранения в результате ракетных обстрелов врагом центра г. Винница.

15 июля под огнем оккупантов в очередной раз был Бахмутский район Донецкой области. В с. Верхнекаменное получило ранение 14-летняя девушка, а в с. Свято-Покровское – 16-летняя.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 353, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице : 20 человек погибли, 90 пострадавших обратились за помощью.