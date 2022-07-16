У Херсоні росіяни вбили матір і малу дочку, - Офіс Генерального прокурора

Станом на ранок 16 липня 2022 року більше 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку.

Стало відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське - 16-річна.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 353, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Нагадаємо, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці: 20 людей загинули, 90 постраждалих звернулися за допомогою.