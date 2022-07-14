Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці зросла до 22

У Вінниці внаслідок ракетного удару країни-агресора Російської Федерації станом на 16:35 відомо про 22 загиблого, серед яких 3 дітей. Про це повідомили у Національній поліції України.

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Наразі відомо про 22 загиблого, серед яких 3 дитини. Також 91 людина звернулася за медичною допомогою. 52 особи госпіталізовано, з них 4 дитини. У важкому стані перебувають 34 особи.

Зокрема, у поліції наголосили, що для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Телефон гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00

"Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей", - поінформували у Нацполіції.

Також ударами пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів Російської Федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Наразі відкрито кримінальне провадження за цим фактом, управління СБУ у Вінницькій області розпочало досудове розслідування.