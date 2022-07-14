Число погибших в результате ракетного удара по Виннице увеличилось до 22

В Виннице в результате ракетного удара страны-агрессора Российской Федерации по состоянию на 16:35 известно о 22 погибших, среди которых 3 детей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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На данный момент известно о 22 погибших, среди которых 3 ребенка. Также 91 человек обратился за медицинской помощью. 52 человека госпитализированы, из них 4 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека.

В полиции отметили, что для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Телефоны горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00

"Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек", - проинформировали в Нацполи.

Также ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.

Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.

Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.

Открыто уголовное производство по этому факту, управление СБУ в Винницкой области начало досудебное расследование.