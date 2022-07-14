РФ нанесла ракетный удар по Виннице: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 запустили три ракеты по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Об этом сообщили в ГСЧС.

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По предварительной информации, в результате атаки 12 человек погибли, среди них маленький ребенок, еще 30 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал глава государства в своем Facebook.

"Ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и жилые дома, расположенные неподалеку", - уточнили в МВС.

На месте попадания ракет возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку - горят около 50 автомобилей. На месте работают силы ГСЧС.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что срочно направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполиция и криминалистическую лабораторию.

В Винницком горсовете сообщили, что из-за ракетного удара движение общественного транспорта по центральному мосту изменено, трамвая - приостановлено. Троллейбусы курсируют только по Брацлавской.

Горсовет открыл горячую линию для поиска людей: 67-01-20, 103.

Ранее, в ночь на 14 июля, в Николаеве также раздались взрывы. Российские оккупационные войска обстреливали гражданские объекты города. Известно, что по областному центру выпустили 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Кроме того, утром 14 июля российские захватчики атаковали ракетами промышленную зону Краматорска Донецкой области.