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Оккупанты обстреляли Бахмут: есть погибший и раненые
Российские военные 13 июля вновь открыли огонь по Бахмуту Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате один гражданский человек погиб, еще пять получили ранения.
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Захватчики вновь ударили по частному сектору. Снаряды "Урагана" повредили около 8 домов.
"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности. Единственный способ уберечься – эвакуация", — подчеркнул Кириленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также 13 июля российские войска обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области. Производственный процесс предприятия включает полный цикл, начиная с переработки сырья и заканчивая готовой продукцией на поддонах.
Отметим, что, по информации британской разведки, российские силы сейчас направляют основные усилия на захват нескольких городов Донецкой области, включая Северск и Долину.