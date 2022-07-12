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РФ обстреляла из РСЗО четыре предприятия Харькова, в том числе кабельный завод: есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)
Около 13:30 вторника, 12 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Харькову, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На этот раз удары пришлись по промышленным объектам, частным предприятиям, гаражам, жилым домам в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. Разрывы боеприпасов вызвали 6 пожаров на разных объектах. По предварительным данным, по меньшей мере 4 человека получили ранения.
Крупнейший пожар возник в 13:33 на производственном предприятии в Немышлянском районе. На открытой площадке, где хранилась готовая продукция, горели бухты с кабелями на площади 300 квадратных метров.
Отмечено, что огонь стремительно набирал силу и распространялся, угрожая охватить еще большую площадь. Работники предприятия самоорганизовались и вместе со спасателями приняли меры по спасению имущества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Совместными усилиями им удалось сохранить значительную часть готовой продукции от уничтожения. Пожарные же подали стволы на тушение огня и уже в 14:42 локализовали его. Окончательно пожар был потушен в 16:43.
В свою очередь, кроме "Южкабеля", под огнем оккупантов оказались территории еще трех предприятий и частное домовладение. Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в результате обстрела ранены четыре мужчины 42, 33, 45 и 36 лет и 54-летняя женщина.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).
Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводится прокурорами Немышлянской прокуратуры совместно с сотрудниками отделов полиции №1 и №2 Харьковского районного управления полиции №2.
Напомним также, что в ночь на 11 июля российская армия разрушила целый подъезд шестиэтажного жилого здания в центре Харькова. Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.