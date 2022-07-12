РФ обстреляла из РСЗО четыре предприятия Харькова, в том числе кабельный завод: есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Около 13:30 вторника, 12 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Харькову, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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На этот раз удары пришлись по промышленным объектам, частным предприятиям, гаражам, жилым домам в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. Разрывы боеприпасов вызвали 6 пожаров на разных объектах. По предварительным данным, по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Крупнейший пожар возник в 13:33 на производственном предприятии в Немышлянском районе. На открытой площадке, где хранилась готовая продукция, горели бухты с кабелями на площади 300 квадратных метров.

Отмечено, что огонь стремительно набирал силу и распространялся, угрожая охватить еще большую площадь. Работники предприятия самоорганизовались и вместе со спасателями приняли меры по спасению имущества.

Совместными усилиями им удалось сохранить значительную часть готовой продукции от уничтожения. Пожарные же подали стволы на тушение огня и уже в 14:42 локализовали его. Окончательно пожар был потушен в 16:43.

В свою очередь, кроме "Южкабеля", под огнем оккупантов оказались территории еще трех предприятий и частное домовладение. Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в результате обстрела ранены четыре мужчины 42, 33, 45 и 36 лет и 54-летняя женщина.

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводится прокурорами Немышлянской прокуратуры совместно с сотрудниками отделов полиции №1 и №2 Харьковского районного управления полиции №2.

Напомним также, что в ночь на 11 июля российская армия разрушила целый подъезд шестиэтажного жилого здания в центре Харькова. Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.