Армия РФ частично разрушила шестиэтажку в центре Харькова

Утром 11 июля российские военные нанесли ракетный удар по шестиэтажному дому в центре Харькова. В результате фактически разрушен один подъезд. Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

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Первые взрыв в городе прогремел в около 03:30, всего их утром было несколько. В результате попадания ракеты в дом разрушены квартиры с 6 по 1 этажи в районе одного подъезда.

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 утра погибших нет. Отметим, что спасатели продолжают разбирать завалы, им уже удалось спасти 86-летнюю женщину, жительницу квартиры на 2 этаже.

Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

В конце июля Харьков снова стал прифронтовым городом, после чего атаки по городу и области в целом участились. Российские войска для ударов, в том числе, используют ракеты небольшой дальности и РСЗО.

Накануне, ночью 10 июля, российские военные нанесли ракетные удары по Основянскому, Слободскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам Харьковской области. Попадания были в объекты гражданской инфраструктуры. Есть раненые, один человек погиб.