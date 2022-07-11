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Армия РФ частично разрушила шестиэтажку в центре Харькова
Утром 11 июля российские военные нанесли ракетный удар по шестиэтажному дому в центре Харькова. В результате фактически разрушен один подъезд. Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
Первые взрыв в городе прогремел в около 03:30, всего их утром было несколько. В результате попадания ракеты в дом разрушены квартиры с 6 по 1 этажи в районе одного подъезда.
По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 утра погибших нет. Отметим, что спасатели продолжают разбирать завалы, им уже удалось спасти 86-летнюю женщину, жительницу квартиры на 2 этаже.
Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В конце июля Харьков снова стал прифронтовым городом, после чего атаки по городу и области в целом участились. Российские войска для ударов, в том числе, используют ракеты небольшой дальности и РСЗО.
Накануне, ночью 10 июля, российские военные нанесли ракетные удары по Основянскому, Слободскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам Харьковской области. Попадания были в объекты гражданской инфраструктуры. Есть раненые, один человек погиб.