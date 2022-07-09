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Происшествия
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Россияне нанесли ракетный удар по жилому району Харькова: есть раненые

Харьков война, война в Харькове, боевые действия

Российские военные нанесли ракетный удар в одном из жилых районов Харькова. На месте работают спецслужбы.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли предварительно ракетный удар. На месте работают все службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также глава ОВА призвал местных жителей максимально ограничить пребывание на улицах города.

"Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" – добавил Синегубов.

Напомним, российская армия на протяжении 8 июля поражала в Харьковской области поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал.

Автор:
Анастасия Перцева