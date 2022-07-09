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Россияне нанесли ракетный удар по жилому району Харькова: есть раненые
Российские военные нанесли ракетный удар в одном из жилых районов Харькова. На месте работают спецслужбы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли предварительно ракетный удар. На месте работают все службы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также глава ОВА призвал местных жителей максимально ограничить пребывание на улицах города.
"Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" – добавил Синегубов.
Напомним, российская армия на протяжении 8 июля поражала в Харьковской области поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал.