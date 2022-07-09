Росіяни завдали ракетного удару по житловому району Харкова: є поранені

Російські військові завдали ракетного удару в одному з житлових районів Харкова. На місці працюють спецслужби.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють усі служби", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також очільник ОВА закликав місцевих мешканців максимально обмежити перебування на вулицях міста.

"Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" - додав Синєгубов.

Нагадаємо, російська армія протягом 8 липня вражала на Харківщині поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.