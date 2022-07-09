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Росіяни завдали ракетного удару по житловому району Харкова: є поранені
Російські військові завдали ракетного удару в одному з житлових районів Харкова. На місці працюють спецслужби.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють усі служби", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини. Медики надають всю необхідну допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також очільник ОВА закликав місцевих мешканців максимально обмежити перебування на вулицях міста.
"Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" - додав Синєгубов.
Нагадаємо, російська армія протягом 8 липня вражала на Харківщині поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.