За добу на Харківщині загинуло четверо людей, дев'ять отримали поранення, - ОВА

У ніч із 7 на 8 липня вперше за останні тижні не фіксувалися нічні обстріли Харкова. Але російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та громадянську інфраструктуру області. За добу загинуло четверо людей, дев'ять отримали поранення.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в ніч із 7 на 8 липня вперше за останні тижні не фіксувалися нічні обстріли Харкова.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масово обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники цілий вечір ліквідували загоряння. Внаслідок обстрілу 3 людини загинули, 5 поранені", - зазначив Синегубов.

По області російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів.

Внаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки та господарські споруди, виникли пожежі на відкритих територіях.

Протягом доби у Чугуївському районі отримали поранення 2 людей, ще 2 мирних мешканців поранено у Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка у Циркунах внаслідок обстрілів, на жаль, загинула.

Всього за добу в Харківській області загинуло 4 людей, 9 – поранено.

"На лінії зіткнення продовжуються активні бойові дії. У Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій наших захисників та мирного населення з артилерії та реактивних систем залпового вогню", - зазначив голова ОВА.

Окупанти намагалися вести наступ у напрямку Дементіївки, але ЗСУ зупинили цю спробу та змусили ворога відступити.

У районі Ізюма загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне.

"Підрозділи ЗСУ надійно тримають захист та готові до подальших дій ворога", - підсумував Синегубов.

Нагадаємо, російські загарбники 7 липня знову атакували один із районів Харкова. За попередньою інформацією, цього разу окупанти атакували місто із реактивних систем залпового вогню.