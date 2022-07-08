За сутки в Харьковской области погибли четыре человека, девять получили ранения, - ОВА

В ночь с 7 на 8 июля впервые за последние недели не фиксировались ночные обстрелы Харькова. Но российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру области. За сутки погибли четыре человека, девять получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в ночь с 7 на 8 июля впервые за последние недели не фиксировались ночные обстрелы Харькова.

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - отметил Синегубов.

По области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов.

В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары на открытых территориях.

В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 мирных жителей ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла.

Всего за сутки в Харьковской области погибли 4 человека, 9 - ранены.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг ведет обстрел позиций наших защитников и мирного населения по артиллерии и реактивным системам залпового огня", - отметил глава ОВА.

Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, но ВСУ остановили эту попытку и заставили врага отступить.

В районе Изюма захватчики вели обстрелы населенных пунктов Волобуевка, Гусаровка, Чепиль, Красное и Дибривное.

"Подразделения ВСУ надежно держат защиту и готовы к дальнейшим действиям врага", - подытожил Синегубов.

Напомним, российские захватчики 7 июля вновь атаковали один из районов Харькова. По предварительной информации, в этот раз оккупанты атаковали город из реактивных систем залпового огня.