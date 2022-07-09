На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів згоріли 25 гектарів полів урожаю

Російська армія протягом доби вражала на Харківщині поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді, Харківського району. Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Так само о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді.

"На Ізюмщині через обстріли горіло сміттєзвалище, площею 5 га. Також на Ізюмщині сталося загоряння птахокомплексу. У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа - понад 25 га!" - поінформував Синєгубов.

Також під обстрілами знову опинилася Золочівська громада. Виникали пожежі у складських приміщеннях.

За попередньою інформацією, протягом доби постраждала одна людина - через обстріли у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан - середній. Медики надали всю необхідну допомогу.

Водночас на Харківському напрямку тривають активні бойові дії.

"Противник веде оборонні дії. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники на своїх позиціях. Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 липня вперше за останні тижні не фіксувалися нічні обстріли Харкова. Але російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та громадянську інфраструктуру області. За добу загинуло четверо людей, дев'ять отримали поранення.