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В Харьковской области в результате вражеских обстрелов сгорели 25 гектаров полей урожая
Российская армия в течение суток поражала в Харьковской области поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Отмечается, что этой ночью были попадания в Солоницевской общине Харьковского района. Горела хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. Также в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине.
"На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса. В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га!” – проинформировал Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также под обстрелами снова оказалась Золочевская община. Возникали пожары в складских помещениях.
По предварительной информации, в течение суток пострадал один человек - из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние - среднее. Медики оказали всю необходимую помощь.
В то же время на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия.
"Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается Изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 7 на 8 июля впервые за последние недели не фиксировались ночные обстрелы Харькова. Но российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру области. За сутки погибли четыре человека, девять получили ранения.