Армія РФ частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова

Вранці 11 липня російські військові завдали ракетного удару по шестиповерховому будинку в центрі Харкова. В результаті фактично зруйновано один під'їзд. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Харківській області.

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Перші вибух у місті прогримів близько 3:30, всього їх вранці було кілька. Внаслідок влучення ракети по будинку зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи в районі одного під'їзду.

За даними ДСНС, станом на 6:30 ранку загиблих немає. Зазначимо, що рятувальники продовжують розбирати завали, їм уже вдалося врятувати 86-річну жінку, мешканку квартири на 2 поверсі.

Ще дві ракети потрапили у дворі неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також до будівлі школи у Слобідському районі міста.

Наприкінці липня Харків знову став прифронтовим містом, після чого атаки по місту та області загалом почастішали. Російські війська для ударів, у тому числі, використовують ракети невеликої дальності та РСЗВ.

Напередодні, вночі 10 липня, російські військові завдали ракетних ударів по Основянському, Слобідському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районам Харківської області. Влучення були в об'єкти громадянської інфраструктури. Є поранені, одна людина загинула.