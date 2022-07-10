Окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харківщини: є поранені, одна людина загинула

Російські військові вночі 10 липня завдали ракетних ударів по Основ’янському, Слобідському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Потрапляння були в об'єкти цивільної інфраструктури. Є поранені, одна людина загинула.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що о 03:30 внаслідок удару по Основ’янському та Слобідському районах частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній.

В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років. Водночас у Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га.

У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, внаслідок чого загинула 20-річна жінка. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

У Богодухівському та Харківському районах також були загоряння відкритих територій та складських приміщень.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, російські військові 9 липня завдали ракетного удару в одному з житлових районів Харкова. Легкі ушкодження отримали 4 людини. Медики надають всю необхідну допомогу. Також очільник ОВА закликав місцевих мешканців максимально обмежити перебування на вулицях міста.