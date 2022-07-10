ЗСУ відбивають намагання росіян захопити Сіверськ з боку Лисичанська, - голова Луганської ОВА

Російська армія стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти у Луганській області. Зокрема, окупанти завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак по області минулої доби.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони", - розповів Гайдай.

Він додав, що як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця.

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені у своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, всі намагання окупантів просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що "захлинаються" завдяки українським захисникам.

Також росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти, завдають авіаударів, проте швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області зруйновано або пошкоджено 80% житла. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – немає централізованого водопостачання, газопостачання, електропостачання.