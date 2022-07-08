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Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи: росіяни грабують майно містян
У Сєвєродонецьку Луганської області зруйновано або пошкоджено 80% житла. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – немає централізованого водопостачання, газопостачання, електропостачання.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв щодо зруйнованого житла в Луганській області. Переселенці дізнаються про те, що повертатися нема куди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися до рідних міст та сіл.
"Приміром, у Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено 80% житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять нехай і вцілілу, але порожню квартиру. Зайшовши до міста, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, забрали ключі, а потім почали грабувати все поспіль. Під'їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо гарні меблі, то виносять й їх. Мова вже не йдеться лише про побутову техніку", - зазначив Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він повідомив, що окупанти призначили чергового "коменданта", вже третього, але майно громадян продовжує зникати.
Гайдай наголосив, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.
"З кінця лютого окупанти обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть у мирний час такий обсяг оновлень можна зробити за півроку-рік. За наявності матеріалів та кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого у росіян немає", - наголосив глава ОВА.
За його словами, велика проблема у місті з каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються.
"Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа", - резюмував Гайдай.
Нагадаємо, щоб вийти на адмінкордон Луганської області, армія РФ артилерією знищує навколишні села.