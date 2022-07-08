Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы: россияне грабят все подряд

В Северодонецке Луганской области разрушены или повреждены 80% жилья. Город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений по разрушенному жилью в Луганской области. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше выехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села.

"К примеру, в Северодонецке разрушены или повреждены 80% жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что оккупанты назначили очередного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать.

Гайдай подчеркнул, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

"С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут. Ибо даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет", - отметил глава ОВА.

По его словам, большая проблема в городе с канализацией. Очистные постройки не работают, как и насосные станции. Стоки скапливаются.

"Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас находится во дворе. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа", - резюмировал Гайдай.

Напомним, чтобы выйти на админграницу Луганской области, армия РФ артиллерией уничтожает окрестные села.