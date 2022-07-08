Оккупанты могут готовиться к одновременному штурму Славянска и Краматорска

Российские войска продолжают пытаться продвигаться к Славянску с юго-востока от Изюма и, вероятно, создают условия для наступления от Барвинково — либо на Славянск, либо на Краматорск. К такому выводы пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

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Накануне ВС РФ провели безуспешный штурм Богородичного, примерно в 20 км от Славянска. При этом захватчики обстреливают ряд сел, находящих недалеко от города.

"Российские войска дополнительно наносили артиллерийские удары южнее Барвинково и вели огонь по Никополю и Новопавловке. Эти удары могут свидетельствовать о том, что они стремятся обойти Барвинково с востока, либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвинкова в сторону Краматорска", — считают военные эксперты.

Отмечается, что враг также пытается создать условия для штурма Краматорска, который могут провести параллельно с наступлением на Славянск.

Кроме того, стоит отметить несколько других наблюдений ISW:

российские войска провели ограниченную и безуспешную атаку к северу от Харькова;

украинские партизаны, вероятно, продолжают атаковать подконтрольные России железные дороги вокруг Мелитополя;

российские области продолжают создавать собственные временные добровольческие отряды для компенсации потерь личного состава в Украине.

Напомним, 7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко настоятельно рекомендовал жителям подконтрольных Украине населенных пунктов региона выехать в более безопасные места.

Кроме того, 5 июля российские захватчики обстреляли и Славянск Донецкой области. Противник обстреливал центральную и северную часть города. Врезультате обстрела вспыхнул рынок, по меньшей мере, один человек погиб и семь были ранены.