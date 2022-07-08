Окупанти можуть готуватися до одночасного штурму Слов'янська та Краматорська

Російські війська продовжують намагатися просуватися до Слов'янська з південного сходу від Ізюму і, ймовірно, створюють умови для наступу від Барвінкового — або на Слов'янськ, або на Краматорськ. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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Напередодні ЗС РФ провели безуспішний штурм Богородичного, приблизно за 20 км від Слов'янська. При цьому загарбники обстрілюють низку сіл, що знаходяться неподалік міста.

"Російські війська додатково наносили артилерійські удари на південь від Барвінкова і вели вогонь по Нікополю та Новопавлівці. Ці удари можуть свідчити про те, що вони прагнуть обійти Барвінкове зі сходу, або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південь Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінкова у бік Краматорська", - вважають військові експерти.

Наголошується, що ворог також намагається створити умови для штурму Краматорська, який можуть провести паралельно із наступом на Слов'янськ.

Крім того, варто відзначити кілька інших спостережень ISW:

російські війська провели обмежену та безуспішну атаку на північ від Харкова;

українські партизани, мабуть, продовжують атакувати підконтрольні Росії залізниці навколо Мелітополя;

російські області продовжують створювати власні тимчасові добровольчі загони для компенсації втрат особового складу України.

Нагадаємо, 7 липня армія країни-агресора РФ завдала авіаракетного удару по центральній частині Краматорська. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко настійно рекомендував мешканцям підконтрольних Україні населених пунктів регіону виїхати у безпечніші місця.

Крім того, 5 липня російські загарбники обстріляли і Слов'янськ на Донеччині. Противник обстрілював центральну та північну частину міста. У результаті обстрілу спалахнув ринок, щонайменше одна людина загинула і семеро було поранено.