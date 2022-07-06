Глава Донецької ОВА закликав мешканців області евакуюватися, "щоб допомогти ЗСУ"

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наполегливо рекомендує мешканцям підконтрольних Україні населених пунктів регіону виїхати у безпечніші місця.

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Про це він заявив на пресконференції у Краматорську.

Він наголосив, що це важливо зробити для порятунку життів та забезпечення можливості української армії краще захищати міста від настання окупантів.

"Долю всієї країни вирішить Донецька область. Як тільки людей поменшає, ми зможемо зосередитися на ворогові та виконанні своїх основних завдань" - сказав Кириленко.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив мешканців залишити місто, оскільки воно стало прифронтовим.

Нагадаємо, що за даними розвідки Британії після захоплення Луганської області російські військові спробують взяти і Донецьку. У ході боїв міста можуть порівняти із землею.