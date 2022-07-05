Міста зрівняють із землею: у британській розвідці спрогнозували характер боїв за Донецьку область

Після захоплення Луганської області російські військові намагатимуться взяти й Донецьку. У ході боїв міста можуть зрівняти з землею.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У розвідці зазначили, що битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим застосуванням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині, напевно, триватимуть у такому ж ключі.

Також швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме так зване "визволення" Донбасу.

"На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - йдеться у повідомленні.

Українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до існуючих планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Крім цього, існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямої лінії фронту.

Нагадаємо, армія РФ намагається встановити повний контроль над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Водночас ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Долина, Новолуганськ та Спірне.