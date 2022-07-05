Города сравняют с землей: в британской разведке спрогнозировали характер боев за Донецку область

После захвата Луганской области российские военные попытаются взять и Донецкую. В ходе боев города могут сравнят с землей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В разведке отметили, что битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным применением Россией артиллерии, в ходе которой города сравнялись с землей. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе.

Также относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно так называемое "освобождение" Донбасса.

"В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между, по крайней мере, двумя группировками войск: Центральной группировкой под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", - говорится в сообщении.

Украинские силы, вероятно, в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы Северодонецк-Лисичанск представляли собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон.

Кроме этого, существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта.

Напомним, армия РФ пытается установить полный контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ. В то же время враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долина, Новолуганск и Спорное.