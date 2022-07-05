Россияне возобновили штурм в районах Новолуганска и Спорного в Донецкой области - Генштаб

Армия Российской Федерации пытается установить полный контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ. В то же время враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долина, Новолуганск и Спорное.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что до сих пор сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси. В то же время россияне обстреляли районы населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань.

В Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения ВСУ. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиаудар по Харькову.

На Славянском направлении враг осуществлял артобстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины отбили.

В Донецком направлении противник сосредоточен на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ и восстановлены транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки. На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Новолуганска.

Также оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спирное, Ивано-Дарьевка и нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. В частности, россияне возобновили штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций ВСУ вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по Авдеевке.

В Южнобужском направлении россияне сосредоточились на недопущении продвижения подразделений ВСУ. Совершали обстрелы в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка. Парой вертолетов Ка-52 нанесли авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

В частности, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по составам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонской области.

"Российские оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", - добавили в Генштабе.

Напомним, начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы от белорусской армии для Украины пока нет. По его словам, российских войск на территории Беларуси очень мало, а то, что проходит у наших границ – это плановые мероприятия и подготовка к наступлению не ведется.