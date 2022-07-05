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РФ выпустила по Днепропетровщине семь ракет
Утром 5 июля российские войска обстреляли Днепропетровщину семью ракетами. Шесть ракет украинским военным удалось сбить – над Днепром и Синельниковским районом.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед дружески" направил на нас 7 ракет!", - написал в Telegram Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли за собой возгорание. Он добавил, что спасателям удалось потушить пожар. Пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в результате утреннего обстрела зафиксирован "прилет" в частный сектор в городе Покров Днепропетровской области. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла.
"От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", - добавил Резниченко.
Напомним, что утром 3 июля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков.