РФ выпустила по Днепропетровщине семь ракет

Утром 5 июля российские войска обстреляли Днепропетровщину семью ракетами. Шесть ракет украинским военным удалось сбить – над Днепром и Синельниковским районом.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед дружески" направил на нас 7 ракет!", - написал в Telegram Валентин Резниченко.

Обломки ракеты

По словам Резниченко, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли за собой возгорание. Он добавил, что спасателям удалось потушить пожар. Пострадавших нет.

Также в результате утреннего обстрела зафиксирован "прилет" в частный сектор в городе Покров Днепропетровской области. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла.

"От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", - добавил Резниченко.

Напомним, что утром 3 июля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков.