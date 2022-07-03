Один человек погиб в результате утренних обстрелов Харькова

Утром 3 июля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. На этот раз целью захватчиков стали Новобаварский и Киевский районы города.

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Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Фото: Facebook Болвинова.

В результате атаки один человек погиб, еще четыре получили ранения. Кроме того, частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Также повреждены частные и многоэтажные дома.

В Новобаварском районе в доме и учебном заведении рядом с ударом выбило окна. Фото: Facebook Болвинова.

"В результате одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной 6 метров", - добавил Болвинов.

Харьков практически каждый день подвергается обстрелам. Ранее, 30 июня, сообщалось, что россияне нанесли удары крылатыми ракетами по объектам в Индустриальном и Основянском районах города. В области сутки противник обстреливал Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

До этого оккупанты обстреливали объекты гражданской инфраструктуры Харькова и области из реактивных систем залпового огня и ракетами в результате чего погибли два человека, еще 9 человек получили ранения.