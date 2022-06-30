Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по Харькову, в области продолжаются активные боевые действия, - ОВА

Ночью россияне нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Индустриальном и Основьяненском районах Харькова. В области в течение суток противник обстреливал Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основьяненского районов Харькова. Предварительно – без пострадавших.

В результате ударов также повреждены дома в Безлюдовке, пострадавших нет.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

"В результате обстрела оккупантами РФ из РСЗО в Малиновке получили ранения 5 человек, один из них ребенок 11 лет. Попадания произошли в том числе на территории частных домов", - отметил Синегубов.

В Золочеве после обстрелов повреждены 6 жилых домов и железнодорожная станция "Одноробовка".

Всего за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 мирных жителей.

Изюмский район – 1 человек;

Чугуевский – 5 человек, среди них госпитализирован ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее.

К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе.

"На территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные бои, пытаясь сдержать украинских военных. Враг ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных и мирным городам и селам. Наносит авиаудары", - сообщил Синегубов.

ВСУ подавили попытку штурмовых действий врага в районе Дементиевки. Понеся потери, оккупанты отошли.

В районе Изюма враг проводит перегруппировку своих сил и ведет оборонительные бои.

Отметим, в течение 28 июня российские войска обстреливали объекты гражданской инфраструктуры Харькова и области из реактивных систем залпового огня и ракетами в результате чего погибли два человека, еще 9 человек получили ранения.