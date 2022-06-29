Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: 2 погибших, 9 раненых

В течение суток российские войска обстреливали объекты гражданской инфраструктуры Харькова и области из реактивных систем залпового огня и ракетами в результате чего погибли два человека, еще 9 человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.

Днем 28 июня враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.

Около 23:00 час. 28 июня оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Кроме этого, российские войска в Харьковской области на протяжении суток обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В Печенегах, Чугуевского района, повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки, Золочевской громады.

По словам Синегубова, россияне нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52 вблизи села Явирское.

"В результате обстрела Циркунов, Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, 1 ранен. Еще 2 ранены в Дергачевской общине", - сообщил глава ОВА.

Он отметил, что ВСУ отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана.

"Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении", - сообщил Синегубов.