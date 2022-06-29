- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: 2 погибших, 9 раненых
В течение суток российские войска обстреливали объекты гражданской инфраструктуры Харькова и области из реактивных систем залпового огня и ракетами в результате чего погибли два человека, еще 9 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.
Днем 28 июня враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Около 23:00 час. 28 июня оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.
После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Кроме этого, российские войска в Харьковской области на протяжении суток обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.
В Печенегах, Чугуевского района, повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки, Золочевской громады.
По словам Синегубова, россияне нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52 вблизи села Явирское.
"В результате обстрела Циркунов, Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, 1 ранен. Еще 2 ранены в Дергачевской общине", - сообщил глава ОВА.
Он отметил, что ВСУ отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана.
"Наши защитники удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении", - сообщил Синегубов.