Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область: 2 загиблих, 9 поранених

Протягом доби російські війська обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури Харкова та області з реактивних систем залпового вогню та ракетами внаслідок чого загинуло двоє людей, ще 9 осіб отримали поранення.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові постраждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони.

Вдень 28 червня ворог обстріляв Індустріальний район, 5 людей госпіталізували. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та складські території.

Близько 23:00 години 28 червня окупанти вдарили по Шевченківському району. Внаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об'єктів інфраструктури Слобідського району. Виникла пожежа. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Окрім цього, російські війська у Харківській області протягом доби обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

У Печенігах, Чугуївського району, пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни з артилерії обстрілювали село Івашки, Золочівську громаду.

За словами Синегубова, росіяни завдали авіаудару з вертольотів Ка-52 поблизу села Явірське.

"В результаті обстрілу Циркунів, Харківського району, на жаль, 2 особи загинули - чоловіків 29 і 36 років, 1 поранено. Ще 2 поранені в Дергачівській громаді", - повідомив голова ОВА.

Він зазначив, що ЗСУ відобразили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана.

"Наші захисники утримують позиції, у тому числі і на гарячому Ізюмському напрямі", - повідомив Синегубов.