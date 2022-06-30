Російські війська завдали ударів крилатими ракетами по Харкову, в області тривають активні бойові дії, - ОВА

Вночі росіяни завдали ударів крилатими ракетами по об'єктах в Індустріальному та Основ'яненському районах Харкова. В області протягом доби противник обстрілював Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

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Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Вночі росіяни крилатими ракетами потрапили по об'єктам Індустріального та Основ'яненського районів Харкова. Попередньо – без постраждалих.

Внаслідок ударів також пошкоджено будинки у Безлюдівці, постраждалих немає.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

"В результаті обстрілу окупантами РФ з РСЗВ у Малинівці зазнали поранень 5 осіб, одна з них дитина 11 років. Попадання сталися у тому числі на території приватних будинків", - зазначив Синєгубов.

У Золочові після обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та залізничну станцію "Одноробівка".

Усього за добу внаслідок російської агресії поранення отримали 6 мирних мешканців.

Ізюмський район – 1 особа;

Чугуївський – 5 осіб, серед них госпіталізовано дитину 11 років, стан дівчинки – середній.

На жаль, чоловік 55 років загинув у Ізюмському районі.

"На території області продовжуються активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, намагаючись стримати українських військових. Ворог веде обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціям українських військових та мирних міст і сел. Наносить авіаудари", - повідомив Синєгубов.

ЗСУ придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти відійшли.

У районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил і веде оборонні бої.

Зазначимо, протягом 28 червня російські війська обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури Харкова та області з реактивних систем залпового вогню та ракетами внаслідок чого загинуло двоє людей, ще 9 осіб отримали поранення.