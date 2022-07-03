Одна людина загинула внаслідок ранкових обстрілів Харкова

Вранці 3 липня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харків. Цього разу ціллю загарбників стали Новобаварський та Київський райони міста.

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Про це повідомив в Facebook начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Харків'яни прокинулися о 4-й ранку від ракетних ударів окупанті. Фото: Facebook Болвінова.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще чотири дістали поранення. Крім того, частково зруйновано будівлю однієї з комунальних служб міста. Частково пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.

У Новобаварському районі у будинку та навчальному закладі поряд від удару вибило вікна. Фото: Facebook Болвінова.

"Внаслідок одного з ударів в огороді приватного домоволодіння утворилася воронка діаметром 10 та глибиною 6 метрів", — додав Болвінов.

Харків практично щодня піддається обстрілу. Раніше, 30 червня, повідомлялося, що росіяни завдали ударів крилатими ракетами по об'єктах в Індустріальному та Основ'яненському районах міста. В області протягом доби противник обстрілював Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

До цього окупанти обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури Харкова та області з реактивних систем залпового вогню та ракетами внаслідок чого загинуло двоє людей, ще 9 осіб отримали поранення.