Армія РФ завдала ракетного удару по Харкову: потрапили в об'єкт критичної інфраструктури

По Харкову сьогодні, 3 липня, о 4 годині ранку армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару. Потрапили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

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Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

"Ні дня без російського терору. Сьогодні харків'яни прокинулися о 4-й ранку від ракетних ударів окупантів. Росіяни потрапили в один із об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає", - зазначив Синегубов.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню у Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі поряд від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54-річна жінка, госпіталізована до лікувального закладу, стан – середній.

По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Окупанти фактично весь день завдавали ударів по Чугуївщині: горіли господарські будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.

Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранені: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.

"Українські захисники утримують оборонні позиції. На Харківському напрямі окупанти намагаються захищати зайняті раніше позиції. Обстрілювали з артилерії райони Російської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Розплідника, Прудянки", - зазначив Синегубов.

Зазначимо, 30 червня росіяни завдали удару крилатими ракетами по об'єктах в Індустріальному та Основ'яненському районах Харкова.