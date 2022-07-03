Армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову: попали в объект критической инфраструктуры

По Харькову сегодня, 3 июля, в 4 часа утра армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар. Попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ни дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние - среднее.

По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории.

В целом в течение суток, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 4 раненых: Харьков - 1, Чугуевский район - 2, Харьковский район - 1.

"Украинские защитники удерживают оборонительные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются защищать занятые ранее позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки", - отметил Синегубов.

Отметим, 30 июня россияне нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Индустриальном и Основьяненском районах Харькова.