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РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет
Вранці 5 липня російські війська обстріляли Дніпропетровщину сімома ракетами. Шість ракет українським військовим вдалося збити – над Дніпром та Синельниківським районом.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ранкова ракетна атака на область. "Сусід дружньо" направив на нас 7 ракет!", - написав у Telegram Валентин Резніченко.
За словами Резніченка, у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили спалах. Він додав, що рятувальникам вдалося загасити пожежу. Постраждалих немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано "приліт" у приватний сектор у місті Покров Дніпропетровської області. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки.
"Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - додав Резніченко.
Нагадаємо, що вранці 3 липня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харків.