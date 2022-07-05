РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет

Вранці 5 липня російські війська обстріляли Дніпропетровщину сімома ракетами. Шість ракет українським військовим вдалося збити – над Дніпром та Синельниківським районом.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ранкова ракетна атака на область. "Сусід дружньо" направив на нас 7 ракет!", - написав у Telegram Валентин Резніченко.

Уламки ракети

За словами Резніченка, у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили спалах. Він додав, що рятувальникам вдалося загасити пожежу. Постраждалих немає.

Також внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано "приліт" у приватний сектор у місті Покров Дніпропетровської області. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки.

"Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - додав Резніченко.

Нагадаємо, що вранці 3 липня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харків.