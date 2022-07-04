Захватчики создали "правительство" в Херсонской области

Российские оккупанты создали в Херсонской области так называемое "правительство", сообщает как ряд пропагандистских СМИ РФ, так и незаконная администрация региона. Произошло это после приезда в регион первого замглавы администрации президента РФ Кириенко.

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На данный момент известно, что в новообразованную захватчиками структуру вошли четверо:

Сергей Елисеев – глава "правительства", до этого занимавший должность первого заместителя главы правительства в Калининградской области РФ;

Алексей Ковалев – заместитель "премьера", вице-премьер по сельскому хозяйству, нардеп-коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев;

Владимир Беспалов – еще один заместитель "премьера" тоже из Калининградской области;

Михаил Родиков – "министр" образования и науки Херсонской области, заместитель главы администрации городского округа Кашира Московской области.

Напомним, приоритетной целью политики России на занятых территориях Херсонской области является поиск конституционного решения по оккупации. Поэтому страна-агрессор РФ может подтасовать результаты псевдореферендума в попытке узаконить контроль над регионом.